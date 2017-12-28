انخفاض المعدل العام للجريمة بمحافظة جدة لهذا العام

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم (الخميس) التقرير الإحصائي لشرطة محافظة جدة لعام 1438هـ ، الذي قدمه مدير شرطة المحافظة العميد محمد الوذيناني

حيث تضمن انخفاض المعدل العام للجريمة بالمحافظة، الذي يأتي بتوفيق من المولى عز وجل ثم باستمرارية الحملات الأمنية التي تقوم بها شرطة المحافظة وفق خطط مدروسة وآلية مقننة كان من شأنها الوصول لتلك النتائج

وأشاد سموه بالدور الفاعل لشرطة المحافظة في عميلة انخفاض المعدل العام للجريمة بالمحافظة

كما أشاد بجهود رجال الأمن في مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المواطن والمقيم

مثمناً الدور التكاملي بين القطاعات الأمنية كافة .

واطلع سموه خلال اللقاء على ما تضمنه التقرير من عرض مفصل عن القضايا والحالات الجنائية

والجهود التي قامت بها شرطة محافظة جدة خلال العام الماضي في معالجة القضايا الجنائية

عبر مراكز الشرط والنقاط الميدانية والمهام المنفذة، بالإضافة إلى الحملات الأمنية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل .

من جهته أعرب العميد الوذيناني عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على دعمه ومتابعته الدائمة لشرطة محافظة جدة .