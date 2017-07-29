انخفاض الودائع الأجنبية في المصارف القطرية

دبي- سي ان ان

تراجعت ودائع العملاء الأجانب في المصارف القطرية في يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 7.58 في المائة مقارنة بمايو/ أيار.

إذ كشفت بيانات مصرف قطر المركزي، التي اطلعت عليها CNN، أن ودائع العملاء الأجانب في المصارف القطرية بلغت في يونيو/ حزيران الماضي 170.63 مليار ريال قطري (أو ما يعادل 46.86 مليار دولار أمريكي)، مقابل 184.58 مليار ريال قطري في مايو/ أيار الماضي (أو ما يعادل 50.7 مليار دولار أمريكي).

ويمثل ذلك تراجعاً شهرياً حجمه 14 مليار ريال قطري (أو ما يعادل 4.12 مليار دولار) ويشكل ذلك تراجعاً بنسبة 7.58 في المائة.

كما أشارت البيانات إلى أن قروض البنوك القطرية من البنوك في الخارج انخفضت إلى 46.36 مليار ريال في يونيو/ حزيران الماضي (أو ما يعادل 12.73 مليار دولار أمريكي) من 51.79 مليار ريال (أو ما يعادل 14.22 مليار دولار أمريكي) في مايو/ أيار الماضي.

وكان محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، قد قال في العاشر من الشهر الجاري، إن هناك المزيد من الأموال التي تتدفق إلى داخل الدولة، مؤكداً أن التدفقات الداخلة تتجاوز التدفقات الخارجة من قطر.

ويُذكر أن هذه البيانات تأتي في ضوء أزمة قطع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.