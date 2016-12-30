انخفاض حركة نقاط البيع 3 % والسحوبات 2 %

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الرياض – البلاد

انخفضت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3 %، لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 15.3 مليار ريال مقارنة بـ 15.8 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لما أظهرته نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الشهرية، تمت هذه المبيعات من خلال 51 مليون عملية، وعبر حوالي 272 ألف جهاز.

تجدر الإشارة إلى أن العمليات عبر نقاط البيع، تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر نوفمبر الماضي تراجعا بنحو 2%، لتصل إلى نحو 60 مليار ريال، مقارنة بشهر نوفمبر 2015.

وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال نحو 18 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر نحو 159 مليون عملية.