انخفاض صادرات المملكة غير البترولية 9.1 %

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جدة ــ البلاد

أظهر البيانات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء، تراجع صادرات المملكة غير النفطية بنسبة 9.1 %، خلال شهر نوفمبر 2016م، لتبلغ 14397 مليون ريـال، مقابل 15842 مليون ريـال خلال شهر نوفمبر من عام 2015، فيما انخفضت مقارنة بشهر أكتوبر 2016 بنحو 592 مليون ريال بنسبة 3.9 %.

وقال تقرير الهيئة: إن قيمة واردات المملكة خلال شهر نوفمبر 2016م، بلغت 39757 مليون ريـال، مقابل 51139 مليون ريـال، بتراجع بنسبة 22.3 %، مقارنة بشهر نوفمبر 2015.

وبلغت قيمة الصادرات غيـر البترولية 14397 مليون ريـال بنسبة 36.21 % من إجمالي قيمة الواردات، خلال هذه الفتـرة مقابل 30.98 % خلال العام السابق.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 190 مليار ريـال بنسبة 29 % من قيمة واردات المملكة خلال عام 2015، في حين بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال عام 2014 م، 217 مليار ريـال بنسبة 33.3 % من قيمة واردات المملكة خلال الفترة نفسها.