انخفاض مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات خلال الربع الثالث 2018م

سجَّل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثالث 2018 انخفاضًا بمقدار 1.6% مقارنةً بالربع السابق، حيث بلغ (82.3) في الربع الثالث 2018م مقارنةً بـ (83.6) في الربع الثاني 2018م، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويعود سبب ذلك إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (2.1%)، والقطاع التجاري بنسبة (0.5%)، والقطاع الزراعي بنسبة (0.1%)، مقارنةً بالربع الثاني الذي قبله.

وشهد القطاع السكني خلال الربع الثالث انخفاضًا في الأراضي السكنية مقارنةً بما قبله بنسبة (2.1%)، والفلل بنسبة (1.4%)، والشقق بنسبة (2.0%)، والبيوت بنسبة (0.3%)، في حين خالفت العمائر السكنية المؤشر وارتفعت بنسبة (0.2%).

وعلى مستوى القطاع التجاري، فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (0.5%)، أما القطاع الزراعي فانخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%).

ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات، والمتاح على موقع الهيئة ‎‎عبر موقعها الرسمي‎www.stats.gov.sa ‎‏‏، على بيانات وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويُعد أداةً مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.