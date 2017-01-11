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جدة ــ البلاد

كشف مسح حديث انخفاض واردات المملكة من قطع الغيار إلى 25% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 2016م، بعد أن سجلت نحو 9.93 مليار ريال، وذلك تراجعا من نحو 13 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق.

وأظهر المسح انخفاض في الكمية المستوردة بنحو 16% لتسجل 567 ألف طن، انخفاضا من 674 ألف طن لنفس الفترة من العام السابق.

وتشير البيانات إلى انخفاض نسبته 21% في قيمة المستورد من إطارات السيارات مقارنة بنفس الفترة من العام 2015م، والذي سجلت فيه نحو 5.2 مليار ريال، في الوقت الذي تراجعت فيه الكمية المستوردة خلال نفس الفترة بنسبة 10% ؛إذ تراجعت من نحو 415 ألف طن إلى نحو 376 ألف طن، وبالتالي فإن الانخفاض في السعر قد يكون الأقرب في حالة الإطارات.

وتشكل واردات المملكة من المحركات ومستلزماتها البند الثاني الأكثر استيرادا بقيمة بلغت نحو 1.4 مليار ريال خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، تمثل 14% من إجمالي قيمة الواردات من الـ 70 بندا، وبتراجع كبير عن نفس الفترة من العام السابق، والذي سجلت فيه نحو 2 مليار ريال، بتراجع نسبته 30%، وهى تقريبا نفس نسبة التراجع في الكمية المستوردة.

وجاءت واردات المملكة من مكابح الفرامل والمكابح المساعدة في المركز الثالث بإجمالي واردات بلغت نحو 474 مليون ريال، بنسبة 4.8% من إجمالي قيمة واردات المملكة من الـ 70 صنفا خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 2016م، وبانخفاض 5% فقط عن نفس الفترة من العام السابق، والذي سجلت فيه نحو 500 مليون ريال.

وتستحوذ ثلاث دول على نحو 50% من قيمة واردات المملكة من الـ 70 صنفا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 5 مليارات ريال خلال الـ 9 أشهر من العام 2016م، تتقدمها اليابان والتي تتقدم الدول الموردة لقطع غيارات السيارات للسوق السعودية بقيمة 2.2 مليار ريال خلال الـ 9 أشهر، تمثل نحو 22% من قيمة الواردات، وتليها الصين بقيمة إجمالية 1.6مليار ريال، تمثل 16% من إجمالي واردات البنود الـ70، أما الدولة الثالثة فهي كوريا الجنوبية بقيمة 1.1 مليار ريال، تمثل 11% من إجمالي قيمة الواردات.