« اندماج الحضارات» يحط رحاله في «دبي»

جدة ــ مهند قحطان

افتتحت الأميرة سارة آل سعود معرض اندماج الحضارات، في نسخته الخامسة، الذي تشرف عليه جمعية الثقافة والفنون، مع مجموعة معرض اندماج الحضارات، بمدينة دبي، ويستمر لمدة تسعة أيام . وتشارك في المعرض 17 فنانة تشكيلية من 15 دولة، في مقدمتهم المملكة العربية السعودية، اليمن، امريكا، روسيا، المكسيك، اسبانيا، البوسنة، الصين، تونس، أندونيسيا، باكستان، سوريا، تركيا، كينيا، ومصر .

ويمثل معرض ( اندماج الحضارات ) تلوين أنماط التحديات ومكامن الجمال التي تختزلها بيئة العيش في المملكة، ويتوج المعرض أهدافه بنشر رسالة السلام والتفاهم وتقبل الثقافات والمعتقدات والديانات الأخرى، واحترام مساحة الفوارق بين البشر في هذا الكون الواسع .

إلى ذلك، قالت الفنانة علياء الدقس، مديرة معرض ” اندماج الحضارات” قائلةً: إن الفنانات التشكيليات المشاركات قدمن لغات متباينة، جمعتها لغة الفن الثرية بمفرداتها غير المحكية، التي سمحت بالتواصل بكل طلاقة، بعيدا عن الفئوية والنظرة الضيقة للمكان، واستخدمن تعابير إبداعية منوعة في لوحاتهن الفنية، تعكس بيئة مجتمعاتهن.