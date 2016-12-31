اندونيسيا تكرم شركاءها التجاريين في المملكة

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جدة-غفران إبراهيم

اختارت اندونيسيا رجل الأعمال السعودي محمد باوزير كأفضل المستثمرين المساهمين في تعزيز تجارتها الدولية، وسلمته الجائزة السنوية التي دأبت على توزيعها على أهم وأنشط المستثمرين في شتى دول العالم، وكرمت رجل الأعمال بشير رجل لدوره البارز في زيادة الاستثمار المشتركة، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها القنصلية العامة بجدة للمسؤولين في غرفة جدة بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة مازن بن محمد بترجي والأمين العام الملكف حسن بن ابراهيم دحلان، بمشاركة عدد كبير من أصحاب الأعمال والمستثمرين.

وأشار القنصل العام للجمهورية الأندونيسية بجدة السيد محمد هيري شريف الدين أن الاحتفالية التي أقامتها لمجتمع أعمال جدة في منزله مساء أمس الأول، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري السنوي خلال الفترة المقبلة إلى أكثر من 40 مليار ريال، في ظل الفرص الاستثمارية العديدة التي تطرحها بلاده في قطاع الزراعة والصناعة بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين وأقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات.

وشدد على أهمية التعاون المشترك بين البلدان الإسلامية في ظل المتغيرات العالمية، مؤكداً أنه يعمل منذ وصوله إلى جدة قبل شهرين على توفير مناخ أكثر ملاءمة لجذب المزيد من المستثمرين السعوديين في الاستثمار الزراعي والسياحي، لافتاً إلى أن الاستثمار في المجالات الغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في اندونيسيا مفتوح على مصراعيه لجذب المستثمرين الأجانب، مؤكداً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى أعلى مستوياته في العام الماضي عندما تجاوز 30 مليار ريال، في حين مازالت الآمال والطموحات كبيرة بتحقيق نمو يتجاوز 30% خلال الفترة المقبلة.

وأكد نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي إن العلاقات السعودية الاندونيسية تعيش نمواً مطرداً، وتطورت بشكل ملحوظ مع صدور رؤية 2030، حيث تشهد المملكة طفرة اقتصادية وعمرانية كبيرة بفضل الجهود الكبيرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز “يحفظه الله”،

وقال: هناك رغبة كبيرة لدى القطاع الخاص السعودي في وجود شراكات فاعلة مع خبرات أجنبية، والعلاقة المتميزة بين غرفة جدة والمسؤولين في القنصلية الأندونيسية ساهمت في افتتاح مكتب التطوير التجاري خلال الشهور الماضية بهدف زيادة التعاون بين البلدين، ونحن من جهتنا ندعم جهود الشركات الاندونيسية في تقديم منتجاتها وخدماتها في السوق السعودية.