انزال راكب طائرة ضايق إبنة ترامب

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نيويورك- وكالات

ذكرت مصادر تابعة للفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه تم إبعاد مسافر من رحلة تابعة لشركة الطيران (جيت بلو) بعد أن قام بمضايقة (إيفنكا) ترامب ابنة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن تلك المصادر قولها ” إن أحد المسافرين صرخ في ابنة ترامب وأطفالها عندما كانوا في طريقهم إلى هاواي لقضاء عطلة الميلاد ، ومن ثم قرر طاقم الطائرة إنزال المسافر في مطار جون كيندى بنيويورك.

من جانبه ، قال متحدث باسم شركة الطيران – في بيان بهذا الشأن – ” إن قرار إبعاد مسافر من رحلته قرار لا يستهان به ، فإذا رأى طاقم الطائرة أن المسافر قد يسبب شجارا علي متن الطائرة ، فسوف يطلب منه ضرورة مغادرتها ، خاصة إذا ما شعر الطاقم أن الوضع قد يتفاقم وتتصاعد الأزمة أثناء الرحلة ، وفي هذه الحالة ، عمل طاقمنا على توفير مكان آخر للمسافر في أقرب رحلة قادمة”.