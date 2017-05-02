العدد 21922 02 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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انطلاقة النسخة الثالثة لبرنامج ” أتقن ” بتقني تبوك

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انطلاقة النسخة الثالثة لبرنامج ” أتقن ” بتقني تبوك
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انطلقت بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك أمس النسخة الثالثة لبرنامج ” أتقن ” ضمن الأسبوع الثالث والأخير من المرحلة الأولى .

وبين المتحدث الإعلامي للبرنامج كمال الريس:

أن البرنامج يمنح المتدربين معارف ومهارات مهنية وتقنية يقدمها عدد من المدربين في الوحدات التدريبية المشاركة بمنطقة تبوك.

تشمل كليتي التقنية (بنين ــ بنات) والمعهد الصناعي الثانوي بتبوك والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة ضباء.

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التصنيف: محليات

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