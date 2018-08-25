انطلاق أشواط الماراثون بمهرجان ولي العهد للهجن بعد غدٍ

تنطلق بعد غدٍ ، سباقات الماراثون ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن، والمقام على ميدان محافظة الطائف للهجن، تتضمن شوطين الأول للسعوديين، والثاني مفتوح وكلا الشوطين مسافتها 10 كلم، مخصصة للهجن الحيل الزمول.

وبين المركز الإعلامي لمهرجان ولي العهد للهجن أنه رصد جوائز للمراكز العشرة الأولى، حيث خصصت جائزة سيارتين للفائزين بالمركز الأول في الشوطين، إضافة إلى رصد جوائز مالية تقدر بـ (436) ألف ريال سعودي، للفائزين من المركز الثاني إلى المركز العاشر، موزعة كالتالي: الفائز بالمركز الثاني (75) ألف ريال، والمركز الثالث (50) ألف ريال، والمركز الرابع (30) ألف، والخامس (20) ألف والسادس (15) ألف، فيما ينال الفائز بالمركز السابع مبلغ (10) الآف ريال، والمركز الثامن (8) الآف، أما المركز التاسع (6) الآف، ومبلغ ( 4 ) الآف ريال للفائز بالمركز العاشر.

ودعا المركز الإعلامي جميع المشاركين على ضرورة إلالتزام بتعليمات وشروط المشاركة والشروط العامة للمهرجان، مشيراً إلى أن لجنة التحكيم والخط تعمل على رصد الهجن المتنافسة بدقة وذلك باستخدامها لتقنية الكاميرات المثبته ونظام الفيديو في خط النهاية لضمان دقة النتائج، وستقوم بإعلان النتائج في حينه.