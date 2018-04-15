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انطلاق أعمال القمة العربية في مدينة الظهران

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time29 / رجب / 1439 هـ      15 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

انطلقت أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، الأحد، وسط مشاركة واسعة من الملوك والرؤساء والقادة العرب والمسؤولين الدوليين.

ويشارك في القمة 17 ملكا ورئيسا عربيا من 22 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني.

ورحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالقادة العرب المشاركين في القمة، وقال الملك سلمان في تدوينة على  موقع “تويتر”: “تسعد المملكة العربية السعودية، باجتماع الأشقاء في قمة الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات، بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك”.

ibrahim

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