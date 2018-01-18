انطلاق أعمال اللجنة السعودية الباكستانية المشتركة

إسلام آباد ــ واس

انطلقت بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد امس “الاربعاء” اعمال اللجنة السعودية الباكستانية المشتركة في دورتها الحادية عشرة

ورأس الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي فيما رأس الجانب الباكستاني وزير التجارة والنسيج محمد برويز ملك.

وأعرب وزير التجارة والاستثمار كلمة في الجلسة الافتتاحية عن الشكر والتقدير لحكومة باكستان على استضافة اجتماعات هذه الدورة في رحاب العاصمة إسلام آباد لمواصلة الحوار والتشاور ترجمةً لرغبة حكومتي البلدين الشقيقين في تعزيز التعاون وبذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ ما سبق اتخاذه من توصيات في إطار هذه اللجنة المشتركة.

وأكد القصبي أن العلاقات القائمة بين البلدين تستمد قوتها من روابط الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين، داعياً إلى ضرورة بذل الجهود وتعزيز التعاون المشترك لآفاق أرحب في كافة المجالات.

وقال القصبي : إن الإمكانات الكبيرة لدى الجانبين وما تقدمه (رؤية المملكة 2030) من فرص واعدة تحتم علينا أن نتكامل ونستعرض تلك الفرص المتاحة وتحويلها إلى واقع ملموس لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا لنرتقي لطموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة وشعبينا وبما يخدم مصالح أمتنا الإسلامية.

بدوره رحب وزير التجارة والنسيج الباكستاني بمعالي الدكتور ماجد القصبي والوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة الحالية للجنة السعودية الباكستانية المشتركة.

وأكد أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية، وتحرص على تعزيز وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية.

وقال: إن البلدين يتمتعان بتوافق الرؤى إزاء معظم القضايا ويدعمان بعضهما البعض في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة السعودية الباكستانية المشتركة يهدف إلى استكشاف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارات في مختلف المجالات التي تعود بالفائدة على الجانبين.