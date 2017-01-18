انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

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دافوس ــ وكالات

انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا، أمس “الثلاثاء”، بمشاركة نحو 3 آلاف من القادة السياسيين، ورجال أعمال من أكثر من100 دولة حول العالم.

ويعقد المنتدى أكثر من 400 جلسة، ستبحث مواضيع متنوعة، منها الصراعات حول العالم على رأسها الأزمة السورية.

ويركز منتدى العام الحالي على مواضيع تعزيز التعاون العالمي، وإحياء النمو الاقتصادي وإصلاح الرأسمالية والتحضير للثورة الصناعية الرابعة. ويشارك في المنتدى أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة.

وتشارك المملكة بقوة في المنتدى الاقتصادي العالمي، وستعرض المملكة رؤيتها للتحول الوطني للعام 2030.

وسيلقي رئيس ثاني اقتصاد في العالم، الصيني شي جينبينغ، كلمة أمام الآلاف من صانعي القرار الاقتصادي والسياسي في العالم أجمع، لطمأنتهم على أن الصين ستكون جاهزة للدفاع عن رؤيتهم للتبادل الاقتصادي.

كما تشارك رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ونائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورؤساء أذربيجان إلهام علييف وأوكرانيا بيترو بوروشينكو فضلاً عن نائبة الرئيس الروسي أولجا جولوديتس.

كما يشارك في المنتدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، ومدير منظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيدو، ورئيسة صندوق النقد الدولي، كرستين لاغارد، إضافة إلى رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، ومدير منظمة العمل الدولية، جاي ريدر.