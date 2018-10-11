انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين السريع من المدينة إلى مكة

انطلقت اليوم أولى الرحلات التجارية الرسمية لقطار الحرمين السريع من المدينة المنورة في طريقها إلى مكة المكرمة, مروراً بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ, ومحافظة جدة.

وأوضح مدير مشروع قطار الحرمين بالمدينة المنورة المهندس سعد الشهري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الرحلة انطلقت من محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة في تمام الثامنة صباحاً تقلّ 417 راكباً باتجاه مكة المكرمة, مبيناً أن كافة مقاعد رحلات اليوم للفترتين الصباحية والمسائية لدرجتي الضيافة والأعمال تم حجزها بالكامل, مضيفاً أن الرحلة تزامنت مع انطلاق رحلة مماثلة لقطار الحرمين السريع في الاتجاه المعاكس من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مروراً بمحطتي القطار بجدة, ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ, تقل العدد ذاته من الركاب.

وأفاد الشهري أن الحجز للرحلات متاح حالياً عبر الموقع الإلكتروني لمشروع قطار الحرمين السريع, وكذلك عن طريق الرقم الموحد 920004433 أو عن طريق مكاتب الحجز بالمحطة مباشرة خلال الفترة بين الـ 8 صباحاً وحتى الـ 9 مساءً على درجتي الضيافة والأعمال.