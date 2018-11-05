انطلاق البطولة الآسيوية الثالثة للتنس في جدة

متابعة-حمودالزهراني

تنطلق مساء اليوم “الإثنين” البطولة الآسيوية الثالثة للناشئين تحت 14 عاما، التي يستضيفها الاتحاد السعودي للتنس بمدينة جدة، وذلك على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ، بعد أن تم اجراء القرعة أمس الأحد، وحضر اللاعبون للتوقيع على المشاركة في البطولة

وقد جرى تسجيل (13) لاعباً من جميع الجنسيات على بوابة الاتحاد الآسيوي للتنس، وسيشارك لاعبو المنتخب السعودي للتنس في البطولة.

من جانبه، رحب رئيس الاتحاد السعودي للتنس أ. محمد بن ناصر العجاجي بالمشاركين في البطولة

متمنياً لهم التوفيق في المنافسات، وحصد النقاط التي ستساهم في رفع تصنيف اللاعبين في تقييم الاتحاد الآسيوي.