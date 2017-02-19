انطلاق الدورتين الخامسة والسادسة لإعداد محكمي المنازعات الرياضية
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الرياض-المركز الإعلامي
تنطلق اليوم الدورتان الخامسة والسادسة، لإعداد محكمي المنازعات الرياضية التي ينظمها مركز التحكيم الرياضي السعودي في مدينة الدمام على مدى خمسة أيام. وتشتمل محاور الدورتين على مقدمة في القانون الرياضي، ومصادره، واللجان والهيئات القضائية الرياضية المحلية والدولية، ومقدمة في التحكيم والمحكمة الرياضية الدولية (CAS)، ومركز التحكيم الرياضي السعودي والأندية الرياضية والاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحادات الرياضية، والرقابة على المنشطات. ويشهد اليوم الأول ثلاث محاضرات لعضو محكمة التحكيم الدولية (CAS) الدكتور عبدالله الحيان، الذي سيتحدث عن المقدمة في القانون الرياضي ومصادره، والتعريف بالمحكمة الرياضية الدولية (CAS).
الوسوم:المنازعات الرياضية
التصنيف: الرياضة
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