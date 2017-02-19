العدد 21850 19 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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انطلاق الدورتين الخامسة والسادسة لإعداد محكمي المنازعات الرياضية

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انطلاق الدورتين الخامسة والسادسة لإعداد محكمي المنازعات الرياضية
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الرياض-المركز الإعلامي

تنطلق اليوم الدورتان الخامسة والسادسة، لإعداد محكمي المنازعات الرياضية التي ينظمها مركز التحكيم الرياضي السعودي في مدينة الدمام على مدى خمسة أيام. وتشتمل محاور الدورتين على مقدمة في القانون الرياضي، ومصادره، واللجان والهيئات القضائية الرياضية المحلية والدولية، ومقدمة في التحكيم والمحكمة الرياضية الدولية (CAS)، ومركز التحكيم الرياضي السعودي والأندية الرياضية والاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحادات الرياضية، والرقابة على المنشطات. ويشهد اليوم الأول ثلاث محاضرات لعضو محكمة التحكيم الدولية (CAS) الدكتور عبدالله الحيان، الذي سيتحدث عن المقدمة في القانون الرياضي ومصادره، والتعريف بالمحكمة الرياضية الدولية (CAS).

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التصنيف: الرياضة

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