انطلاق المرحلة الثانية لحملة حلول العقاري والإسكان

يدشن صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان، اليوم الخميس، المرحلة الثانية من الحملة التفاعلية لحلول الصندوق ووزارة الإسكان، والتي تستمر من 26 أبريل الجاري إلى الخامس من مايو المقبل، بمشاركة البنوك والجهات التمويلية المشاركة في برنامج “القرض العقاري”.

وتستهدف المرحلة الثانية من الحملة التفاعلية 7 مدن وهي “القصيم، وأبها، وتبوك، وعرعر، وسكاكا والطائف، والأحساء”، من خلال التواجد في المراكز التجارية الرئيسية المستهدفة.

وتستضيف سبعة مراكز تجارية المرحلة الثانية من الحملة التفاعلية، وهي (العثيم مول) بالقصيم ، (عسير مول) بأبها، (الحكير مول) بتبوك، (عرعر مول) بعرعر، (الجوف بلازا) بسكاكا، (جوري مول) بالطائف، (العثيم مول) بالأحساء.

وتستخدم الحملة التفاعلية لحلول الصندوق العقاري ووزارة الإسكان إعلانات ترويجية داخل المراكز التجارية، ومطويات تثفيفية، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية (SMS)، بالإضافة إلى اللوحات التوعوية.

ووفقاً لمتحدث صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، فإن الحملة التفاعلية لحلول الصندوق العقاري ووزارة الإسكان تهدف إلى إطلاق حلول الصندوق لجميع المستفيدين على قوائم الانتظار، واطلاع المستفيدين على الخيارات التمويلية المتعددة، والتي صممت لتلبي كافة الاحتياجات والإمكانيات للمواطنين، وتثقيفهم والرد على استفساراتهم بشأن “القرض العقاري” بالإضافة إلى آليات التقديم وتحديث البيانات.

مؤكداً بأن المرحلة الثانية تأتي بعد نجاح المرحلة الأولى، والتي استهدفت كل من “الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وحائل”، وانتهت السبت الماضي (21 أبريل)، محققة أهداف الحملة التفاعلية لحلول الصندوق العقاري ووزارة الإسكان، وبخاصة في مجال توعية المستفيدين، وتقديم الحلول التمويلية الأنسب لهم.

ونوه العصيمي، إلى أن مواعيد الزيارة المقررة (10:00-04:00 مساء) من الأحد إلى الأربعاء، و(11:00-05:00 مساءً) من الخميس إلى السبت.