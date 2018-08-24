انطلاق المرحلة الثانية لمهرجان ولي العهد للهجن غداً السبت

تستكمل غداً السبت سباقات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف بانطلاق المرحلة الثانية بعد فترة توقف دامت أسبوعاً واحداً لتعود إلى مواصلة انطلاقتها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وستبدأ المرحلة الثانية بانطلاق أشواط الإنتاج التي تتضمن (حقايق بكار إنتاج ، وقعدان ) و ( لقايا بكار إنتاج و قعدان ) وتشمل 10 أشواط لمسافة 2 و 4 كيلو متر على مدى يومين .

وكانت المرحلة الأولى من المهرجان شهدت متابعة إعلامية ومشاركة عدد كبير من ملاك الهجن في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اختتمت منافساتها بعدما شهدت أشواطاً مختلفة بمشاركة ( 4955 ) مطية، كما شهدت المرحلة الأولى استخدام تقنية الفيديو في خط النهاية لضمان دقة النتائج، وهو ما أشعل حماسة المشاركين والمتابعين على السواء.

وأشاد عدد من ملاك الهجن المشاركة في المهرجان والقادمين من دول خليجية مختلفة باختيار التوقيت والمكان المناسب لإقامة السباق، مؤكدين أن محافظة الطائف تشهد انخفاضا في درجات الحرارة في هذا التوقيت من العام قياسا على غيرها من المدن التي تضم ميادين للهجن في بلدان أخرى، كما ثمنوا الدور الكبير واللافت الذي يقوم به الاتحاد السعودي لسباقات الهجن لضمان نجاح المهرجان وخروجه في أفضل صورة من خلال التنظيم المميز الذي حظي به المهرجان منذ بدايته.