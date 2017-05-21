انطلاق المنتدى السعودي الأمريكي للرؤساء التنفيذيين

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الرياض ــ واس

انطلق امس في الرياض المنتدى السعودي الأمريكي للرؤساء التنفيذيين تحت شعار “شراكة للأجيال” بمشاركة أكثر من 90 شركة سعودية وأمريكية.وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال المنتدى إن الصداقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لأكثر من 80 عاما، وأسهمت في تحقيق الكثير من الرخاء للمجتمع الدولي عامة وللبلدين خاصة .

واشار الى ان العلاقة الخاصة بالتجارة والاستثمار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من الصداقة الوطيدة التي تجمع بين البلدين مبينا ان هناك العديد من الفرص الكبيرة لنقل العلاقة بين البلدين إلى مستويات اعلى .

وقال الفالح : ان شعارنا في هذا المنتدى هو الشراكات للأجيال المستقبلية، وذلك لا يشير إلى العلاقة التاريخية بين البلدين فحسب، بل انه يمثل مرحلة انتقالية وأثرا بالغا سينعكس على الأجيال في البلدين .وأكد معالي هأن المنتدى سيعلن في ختام أعماله عن العديد من الفرص الاستثمارية والمبادرات التي ستسهم في تعزيز الشراكات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة .

ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين عبر توفير منصة تعمل على تذليل الصعوبات وخلق فرص العمل.