انطلاق المنتدى السعودي – الأمريكي للرؤساء التنفيذيين

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بدأت اليوم أعمال منتدى الرؤساء التنفيذين السعودي الأمريكي تحت عنوان شراكة للأجيال , بحضور عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين في البلدين, وأكثر من 50 شركة أمريكية, و40 شركة سعودية, وتسع شركات من أسواق عالمية, وذلك في فندق الفورسيزون بالرياض .

وتناول وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح, في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال المنتدى, الصداقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لأكثر من 80 عاماً, وأسهمت في تحقيق الكثير من الرخاء للمجتمع الدولي عامة وللبلدين خاصة .

وأوضح , أن العلاقة الخاصة بالتجارة والاستثمار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من الصداقة الوطيدة التي تجمع بين البلدين, مبينًا أن هناك العديد من الفرص الكبيرة لنقل العلاقة بين البلدين إلى مستوياتٍ أعلى .

وقال المهندس الفالح : إن شعارنا في هذا المنتدى هو الشراكات للأجيال المستقبلية, وذلك لا يشير إلى العلاقة التاريخية بين البلدين فحسب, بل إنه يمثل مرحلة انتقالية, وأثراً بالغاً سينعكس على الأجيال في البلدين .

وأكد , أن المنتدى سيعلن في ختام أعماله, عن العديد من الفرص الاستثمارية والمبادرات التي ستسهم في تعزيز الشراكات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة .

بعد ذلك , بدأت جلسات المنتدى بحلقة نقاش حول آفاق الشراكة بين البلدين, أدارتها مذيعة قناة بلومبيرغ التلفزيونية فرانسين لاكوا, بحضور الرئيس التنفيذي لشركة العليان للتمويل لبنى العليان, ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة داو الكيميائية اندرو ليفريس .