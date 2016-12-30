انطلاق انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم غداً

شارك عبر واتساب

تقام غداً انتخابات الدورة الثانية للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض .

ويتنافس أربعة مرشحين على الفوز بمنصب الرئيس خلفا للرئيس السابق أحمد عيد.

الذي تم انتخابه في 20 ديسمبر 2012 بعد منافسة خالد المعمر وانتهت بحصول عيد على 32 صوتاً مقابل 30 صوتاً للمعمر .

ويدخل خالد المعمر المنافسة على كرسي الرئيس مرة ثانية بجانب عادل عزت وسلمان المالك ونجيب أبو عظمة لقيادة اتحاد اللعبة لأربع سنوات قادمة .

يذكر أن لوائح الانتخابات تحتم حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات لإعلانه رئيساً.

إذ ستكون صناديق الاقتراع، متاحة لـ 47 صوتا لانتخاب المجلس الجديد منها خمسة أصوات للجنة الأولمبية السعودية.

بخلاف 27 صوتا لأندية الدرجات الثلاث : الأولى، الثانية، والثالثة .

وفي حال عدم الوصول لثلثي الأصوات فإن الكرسي يتطلب تحقيق نصاب الأغلبية العادية (النصف + 1) في الجولة الثانية .

وإن لم يحصل أحدهما على هذه الأغلبية فإن جولة ثالثة من التصويت ستقام.

ومنها سيستبعد من حصل على أصوات أقل في الجولة الثانية.

وحينها لا يبقى إلا صاحبا الأصوات الأكثر فينصب واحد منهما رئيسا بالأغلبية وإذا تساويا تحسم الجولة الرابعة بالقرعة .