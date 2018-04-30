انطلاق برنامج نزع ملكية العقارات

جدة – إبراهيم المدني

تشارك أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الجاري وعلى مدى خمسة أيام، في برنامج الاجراءات العملية في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، والذي تعقده الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بمحافظة جدة، بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمشاركة أمانتي جدة والعاصمة المقدسة والبلديات التابعة لهما.

ويأتي البرنامج ضمن سلسلة برامج تهدف لرفع كفاءة أداء منسوبي الأمانات والبلديات، في حين يبدأ بمحاضرات لسعادة وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج الأستاذ / شار بن فهران الشهري وعدد من المتخصصين في الجوانب المالية والقانونية والتقييم.

يأتي البرنامج تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم ١١٩٨٨ في ١٢-٣-١٤٣٩هـ، وبتوجيه من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، ودعم ومتابعة معالي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي .

وضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى الإصحاح البيئي أطلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة والمرادم حملات الأسبوع الخامس لمعالجة مظاهر التلوث البصري مستهدفة إصلاح وتجديد حاويات النظافة في الطرق والأحياء إلى جانب مواصلة أعمال النظافة العامة.

وتمكنت أمانة جدة خلال الربع الأول لعام 2018م الحالي حتى الـ 22 من شهر أبريل الجاري من تغيير ٥٢.٣١٩ ألفأً من حاويات النظافة داخل الأحياء، في حين تستهدف تغيير نحو 70 ألف حاوية بنهاية العام، إلى جانب ذلك تواصل الأمانة جهودها في رفع مخلفات البناء ونواتج الحفر في الأراضي الفضاء، إضافة إلى إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة، ورفع السيارات التالفة، وكذلك إزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام.