انطلاق بطولة المملكة الثانية للبلوت بالرياض

الرياض- البلاد

يتجدد اليوم اللقاء مع بطولة المملكة الثانية للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة، خلال الفترة من 17 حتى 28 أكتوبر الجاري، وذلك في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وتقام النسخة الثانية للبطولة بعد النجاح الكبير للنسخة الأولى، التي رعاها معالي رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ؛ حيث وجه معاليه مؤخراً برفع الجوائز المالية للفائزين في النسخة الثانية للبطولة إلى مليوني ريال لأصحاب المراكز الأربعة الأولى؛ إذ سيحصل صاحبا المركز الأول على مليون ريال مناصفة فيما بينهما،

فيما سينال صاحب المركز الثاني مبلغ نصف مليون ريال، وسيحصل صاحب المركز الثالث على 300 ألف ريال، وأخيرًا يظفر صاحب المركز الرابع بـ 200 ألف ريال. ويشارك في البطولة 20480 لاعبًا، تم اختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية، من أصل ما يزيد على 140 ألف مسجل، سيخوضون غمار التحدي في الصالة الخضراء على 256 طاولة، وذلك في الأوقات من الساعة 4.00 عصرًا إلى الـ 11.00 مساءً، كما يشارك في إدارة المباريات تحكيميًّا ما يزيد على 292 حكمًا، خضعوا لدورات تدريبية مكثفة، لتوضيح قوانين اللعبة المعتمدة في هذه البطولة.

وكانت اللجان المنظمة للبطولة قد أنهت تحضيراتها لانطلاق هذا الحدث الرياضي، الذي يشكل أهمية لعدد كبير من فئات المجتمع؛ بوصف لعبة “البلوت” من أبرز الألعاب الشعبية في المنطقة، حيث تم خلال الفترة من السبت إلى الأحد الماضي، استقبال المشاركين في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي وتسليمهم البطاقات التعريفية الخاصة، التي تخول لهم المشاركة بشكل رسمي في البطولة وسط تنظيم واستقبال مميزين، إضافة إلى اطلاعهم على جميع الشروط والقوانين اللازم اتباعها أثناء المباريات.