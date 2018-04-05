انطلاق بطولة جدة المتحدة على كأس أحمد عيد اليوم

جدة ـ سليمان الزبيدي

تنطلق اليوم الخميس بطولة جدة المتحدة الأولى على كأس رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا أحمد عيد حيث سيجمع لقاء الافتتاح فريقي التعاون وسلام الجامعة فيما سيجمع اللقاء الثاني فريقي النيل والأسطورة.

من جانبه قال جمعان الزهراني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة :” الانطلاقة لهذه البطولة ستكون رائعة لأنها تحمل اسم شخص عزيز علينا اخينا واستاذنا أحمد عيد الذي بلاشك اسم نكن له كل احترام وهو من أسهم في انطلاق بطولات الأحياء ولا ننسى دور هيئة الرياضية المجتمعة والمسئولين في رياضتنا الحبيبة.”