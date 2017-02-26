انطلاق تصفيات مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن الكريم بالدوادمي

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انطلقت اليوم تصفيات مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة لهذا العام 1438هـ في محافظة الدوادمي.

التي تستضيفها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المحافظة.

وذلك بحضور مدير الجمعية الشيخ منصورالعيد وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وروساء اللجان.

وتستضيف الجمعية المجموعة الرابعة التي تضم جمعيات الدوادمي والقويعية وشقراء وعفيف وساجر والجمش والبجادية.

وبلغ المشاركون في المرحلة الثانية من مراحل التصفيات واحد وعشرون طالباُ وستة عشر طالبة من تلك الجمعيات.