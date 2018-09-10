انطلاق حملات التفتيش البيئي على شواطئ المنطقة الشرقية

الدمام- البلاد

انطلقت امس زيارات دورية للمرافق والمنشآت ذات التأثيرات البيئية المحتملة للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية ، حيث انضم 30 شابًا وفتاة إلى فرق التفتيش البيئي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ضمن أعمال برنامج التفتيش والتدقيق البيئي بالمنطقة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية محمد الشهري أن هذا البرنامج يأتي تأكيدًا على اهتمام الدولة بالثروات الطبيعية للمملكة.

ورفع مدير الهيئة للأرصاد الشكر للقيادة على الموافقة بدعم برنامج التفتيش والتدقيق البيئي بالهيئة بـعدد 200 مفتش ومراقب بيئي لتغطية أعمال الرقابة البيئية بمناطق المملكة، مشيراً إلى أن بيئة المنطقة الشرقية تحظى باهتمام ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية حيث رعى سموه وتابع أعمال حملة التفتيش البيئي الوطنية التي اطلقتها الهيئة مؤخراً في المنطقة للتأكد من تطبيق جميع المنشآت الصناعية للمعايير البيئية وفقاً للنظام العام للبيئة.

يذكر أن برنامج التفتيش والتدقيق البيئي يعد إحدى مبادرات التحول الوطني للهيئة العامة للأرصاد وحماية .