انطلاق حملة (الكشف المبكر.. حياة) بالمدينة المنورة

المدينة المنورة – محمد قاسم

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية مرض السرطان” شهر “أحياها” الذي يتزامن مع الشهر العالمي للتوعية والتثقيف بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر ضمن فعاليات حملة أكتوبر للكشف المبكر والتوعية والتثقيف بمرض سرطان الثدي بعنوان(الكشف المبكر …. حياة).

ودشن الفعالية مساعد مدير صحة المدينة‬ للصحة العامة الدكتور أيمن الينبعاوي واحتوت على معرض مصاحب فيما أوضح الأستاذ علي المزيني مدير الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان “أحياها” أن الجمعية تحرص كل عام على تفعيل شهر أكتوبر كشهر توعوي بأضرار هذا المرض كما أنها تقدم خدماتها لمرضى السرطان بكافة أشكاله وبشكلٍ مستمر وتحرص على تفعيل المناسبات الصحية التي من شأتها تعزيز الصحة وتوعية مرضى السرطان.