انطلاق (خلوة العزم) السعودية الإماراتية في أبوظبي

شارك عبر واتساب

أبوظبي – وكالات

احتضنت العاصمة الإماراتية أبوظبي، امس “الثلاثاء”، فعاليات مبادرة “خلوة العزم” السعودية الإماراتية، بحضور ومشاركة أكثر من 150 مسؤولا حكوميا وعدد من الخبراء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين.وألقى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي كلمة في انطلاق أعمال الخلوة عن أهمية العلاقات السعودية الإماراتية.

وتأتي “خلوة العزم”، التي وصفها بيان بأنها “استثنائية”، كأول الأنشطة المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تم الإعلان عنه في مايو 2016 في مدينة جدة،

والذي شهد إعلانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.ويرأس المجلس من الجانب السعودي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومن جانب الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، .

وتهدف “خلوة العزم” إلى تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء المجلس ووضع خريطة طريق له على المدى الطويل ليكون الأنموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول، وليكون مكملا لجهود البلدين في تعزيز منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.