انطلاق دورة شهداء الوطن

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محايــل- البلاد

أقيمت قرعة دورة شهداء الوطن في نسختها الـ 38 الرمضانية بمحافظة المجاردة بمشاركة 16 فريقاً وذلك بمقر نادي الفاروق بحضور أمين عام النادي المشرف العام على الدورة صديق الشهري وعدد من رؤساء اللجان وبمشاركة ممثلي الفرق المشاركة .

وقبل إجراء القرعة رحب المشرف العام على الدورة الشهري بجميع الفرق المشاركة مؤكدا دعم النادي والهيئة العامة للرياضة لمثل هذه المنافسات الرياضية متمنياً لجميع الفرق المشاركة التوفيق ، لافتا إلى أن الدورة ستنطلق مساء الخميس القادم على أرض ملعب الساحة الشعبية .

عقبها نوقشت اللائحة الخاصة بالدورة مع ممثلي الفرق , كما قسمت الفرق الى أربع مجموعات ، وضمت المجموعة الأولى :عميد حرب ، عذيبه ، النجم ، الريان فيما ضمت المجموعه الثانية : نجوم العرضية ، الاتحاد ، أهلي خاط ، البيرق المجموعة الثالثة الخليج – السند ” – الشباب – النخبة , وضمت المجموعة الرابعة : وحدة ثربان – الأمل – الوسام – نمور ربيعة.