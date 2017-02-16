انطلاق دورة طب ودراسات النوم الليلية

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جدة -عبدالهادي المالكي

عقد مركز طب وبحوث النوم بمستشفي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدورة العلمية الرابعة لطب ودراسات النوم الليلية الممتدة ثلاثة أيام متتالية والمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع واحد وعشرين ساعة تعليمية طبية مستمرة وبحضور استشاريين مميزين وفنيين مختصين وفني عالمي.

وتهدف الدورة الى رفع مستوى المهارات الفنية وتزويد الأطباء بالمعرفة في مجال أمراض النوم واتباع الحلول التشخيصية والعلاجية الموثوق بها.

واستهل البروفيسور سراج ولي أستاذ الأمراض الصدرية واضطرابات النوم بكلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز مع الفريق الطبي والفني بتقديم صورة أوضح عن اضطربات النوم وذلك بإلقاء محاضرات عديدة تتناول الكشف عن اضطرابات النوم الشائعة والعلاج المناسب لها وتخلل المحاضرات ورش عمل لتطبيق ما نوقش نظريا.

وألقى رئيس مركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور سراج ولي كلمة شكر للقائمين على اللجنة العلمية والمشاركين في تنظيم الدورة والحضور علي الإنجاز الرائع ومدى الفائدة العائدة من الدورة التي تعد واحدة من الإنجازات الطبية المساهمة في توفير الكوادر الطبية والفنية المختصة باضطرابات النوم. وتم دعوة الحاضرين لحضور اليوم العالمي للنوم والمقام في يوم الجمعة ١٧ مارس القادم في مجمع العرب.