انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية العراقية العامة

انطلقت صباح اليوم عملية الاقتراع الخاص للقوات الأمنية العراقية بالتزامن مع عملية اقتراع العراقيين المقيمين في الخارج, وذلك في إطار الانتخابات البرلمانية العراقية العامة التي ستنطلق السبت المقبل.

وافتتحت مفوضية الانتخابات 55 ألف مركز انتخابي للتصويت الخاص في عموم محافظات البلاد، حيث يحق لمليون و 200 ألف ناخب من المشمولين بالتصويت الخاص، الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع المخصصة لهم، في حين سيصوت المعتقلون في السجون بآلية التصويت المشروط.

وستغلق مراكز الاقتراع للتصويت الخاص داخل العراق, وتصويت العراقيين في الخارج، التي تجرى في 21 دولة، الساعة السابعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي, فيما تعلن نتائج التصويت بعد انتهاء التصويت العام المقرر إجراؤه يوم السبت.