دولية

انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية العراقية العامة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / شعبان / 1439 هـ      10 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

انطلقت صباح اليوم عملية الاقتراع الخاص للقوات الأمنية العراقية بالتزامن مع عملية اقتراع العراقيين المقيمين في الخارج, وذلك في إطار الانتخابات البرلمانية العراقية العامة التي ستنطلق السبت المقبل.

وافتتحت مفوضية الانتخابات 55 ألف مركز انتخابي للتصويت الخاص في عموم محافظات البلاد، حيث يحق لمليون و 200 ألف ناخب من المشمولين بالتصويت الخاص، الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع المخصصة لهم، في حين سيصوت المعتقلون في السجون بآلية التصويت المشروط.

وستغلق مراكز الاقتراع للتصويت الخاص داخل العراق, وتصويت العراقيين في الخارج، التي تجرى في 21 دولة، الساعة السابعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي, فيما تعلن نتائج التصويت بعد انتهاء التصويت العام المقرر إجراؤه يوم السبت.

ibrahim

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