انطلاق عيادات (ابتسامة مكة)

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

انطلقت أولى محطات مبادرة ” ابتسامة مكة ” في عامها الثاني وتستهدف ثلاثة آلاف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية في اتفاقية تعاون أُبرمت العام الماضي بين الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة وكلية طب الأسنان بجامعة أم القرى ، من خلال الزيارات الميدانية التي ستنفذها العيادات المتنقلة.

وقال مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة المكرمة محمد بن مستور الصليمي بأن تثقيف طلاب وطالبات المدارس بضرورة العناية الجيدة بصحة الفم والأسنان أمر في غاية الأهمية باعتبارها المدخل الرئيس لجسم الإنسان ونشر الوعي الطبي والوقائي للأسنان لدى طلاب الفئات السنية ، بزيادة الجرعات التثقيفية والتوعية وتعزيزها حول كيفية تنظيف الأسنان، وأهميتها للمحافظة على صحة الإنسان ليواصل الأبناء نشاطهم اليومي وهم بصحة جيدة .

حضر حفل تدشين المبادرة عميد كلية طب الأسنان الدكتور عبدالعزيز الخوتاني ومساعد مدير مكتب الغرب للشؤون التعليمية عبدالله الزهراني والدكتور محمد حسن الحارثي المشرف على العيادات المتنقلة .