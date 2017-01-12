انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي لهيئة الرياضة

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جدة- الهادي المالكي

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي للهيئة العامة للرياضة الذي ينظمه مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة ممثلاً في إدارة الهيئات الشبابية وبمتابعة مستمرة من قبل وكالة شؤون الشباب وذلك بجوار قيادة حرس الحدود بالكورنيش الشمالي بمدينة جدة

حيث قص شريط الافتتاح الاستاذ طلال الحربي مدير عام الهيئات الشبابية بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحضور ممثلي الإدارة العامة للهيئات الشبابية بوكالة شؤون الشباب.

وتم تدشين الفعاليات عبر المعرض المصاحب للفعاليات الذي يحتضن جناح سوق الثقافات الحجازية وجناح لعشاق السيارات والدراجات الرياضية والمعدلة بمشاركة اكثر من 50 شابا

وجناح الجهات الحكومية كالادارة العامة للمخدرات ومسرح مفتوح ومنصة كبار الشخصيات لاستقطاب المبدعين والموهوبين.

وشهدت الفعاليات توافد عدد كبير من مرتادي الكورنيش الشمالي بمدينة جدة الذين استمتعوا بها والتي تختتم مساء السبت المقبل.