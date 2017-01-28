انطلاق فعاليات اليوم العربي لليتيم بحائل

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انطلقت بمنطقة حائل أمس فعاليات اليوم العربي لليتيم 2017 بعنوان “فرحتهم ثمار عطائكم”.

بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد ومدير التنمية الاجتماعية سعد الصعب.

الذي تنظمه الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل ” رفاق ” وذلك في جراند مول حائل .

وأوضح المدير التنفيذي لـ “رفاق” عيسى بن فريح التميمي:

أن الفعاليات انطلقت بحضور تجاوز 300 شخص في فعاليات المسرح وسط تفاعل كبير من الأطفال وأسرهم .

حيث قدمت نحو 250 هدية للحضور طوال فعاليات اليوم الأول.

كما وزعت المنشورات التي تحوي مشاريع الجمعية وطرق الدعم.

مشيرا إلى أن خيمة الضيافة استقبلت ضيوف الفعاليات من المسؤولين والأهالي في المنطقة .

وأكد التميمي أن شراكتهم مع القطاع الخاص أسهمت في احتفائهم باليوم العربي لليتيم 2017 والسعي إلى الوصول إلى شرائح المجتمع وإيصال أنشطة الجمعية لهم عبر المناسبات الخاصة بالأيتام أو المناسبات العامة كاليوم الوطني أو المهرجانات التي تقام بالمنطقة .