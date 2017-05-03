انطلاق فعاليات تمرين (جند الصحراء 2)

شارك عبر واتساب

تبوك- واس

انطلقت أمس فعاليات تمرين ” جند الصحراء 2 ” الذي يقام بمركز التدريب التكتيكي بالمنطقة الشمالية الغربية بمشاركة قوة واجب من لواء الأمير سلطان بن عبدالعزيز السابع وكتيبة من الجيش البريطاني ، بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري .

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك تقدم قائد طابور العرض العسكري للاستئذان لرفع أعلام الدول المشاركة بالتمرين .

ثم عزف السلام الملكي ورفعت أعلام الدول المشاركة في التمرين .

بعد ذلك ألقى كلمة الجانب السعودي مدير عمليات المنطقة الشمالية الغربية العميد الركن يوسف خير الله الشهراني رحب فيها بالجميع ، وقال : إن تمرين ” جند الصحراء 2 ” الذي ينفذ مع الجانب البريطاني الصديق يهدف إلى اكتساب المهارات القتالية والتدريب من خلال استخدام المشبهات التكتيكية لرفع مستوى التخطيط والإعداد والتنفيذ .

وأشار العميد الشهراني إلى أنه سبق تنفيذ هذا التمرين عقد عدة مؤتمرات تم من خلالها وضع النقاط المهمة والأساسية للتجهيز والاستعداد للتنفيذ ، سائلا المولى عز وجل أن تكلل هذه الجهود بالنجاح والوصول إلى المهارات المطلوبة والاحترافية في العمليات القتالية .

بعد ذلك قدم المقدم رديتشارد سمث من الجانب البريطاني شكره على ما وجدة من حفاوة وتكريم منذ وصولهم للمملكة العربية السعودية ولكل من ساهم في الإعداد لإنجاح هذا التمرين الذي هو الآن في مرحلة التنفيذ ، مؤكداً ان هذا التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات وتحقيق الأهداف المرجوة .من جانبه أكد قائد المنطقة الشمالية الغربية أن هذه التمارين ومنها تمرين ” جند الصحراء 2 ” أحد التمارين المشتركة التي تشارك فيها القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية في الجانب البريطاني سيتبعه عدة تمارين ، مؤكداً أن كفاءة وقدرة المخطط والمقاتل السعودي هي التي جعلت الكثير من جيوش العالم تحاول ان تكتسب الكثير من المهارات على جميع المستويات ، وقال : إن القوات المسلحة السعودية بكامل أفرعها لها تمارين مع القوات الشقيقة والصديقة على مدار السنة وكثير من دول العالم تسعى إلى أن تشارك القوات المسلحة السعودية في تمارينها للاستفادة من خبرات الضباط والأفراد سواء كانوا مخططين أو منفذين .

وبين أن تمرين جند الصحراء 2 تم الإعداد له والتخطيط بحيث يحقق الهدف المنشود من هذا التمرين وهو العمليات القتالية الغير نظامية ، لافتاً النظر إلى ان الجانب البريطاني يمتلك خبرة واسعة ولأبنائنا المقاتلين على مستوى قواتنا البرية أيضاً خبرة واسعة واجتماع الخبرتين ستضيف لكل جانب من الجوانب أهمية كبيرة جداً في العمليات المستقبلية .

بعد ذلك تجول قائد المنطقة في مراكز القيادة واطلع على ما يضمه من تجهيزات لتنفيذ التمرين .