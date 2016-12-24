انطلاق فعاليات (حكايا مسك) بالخبر

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الخبر – البلاد

انطلقت فعاليات “حكايا مسك” في نسختها الثالثة بالمنطقة الشرقية، التي تنظمها مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك” ، بحضور 6690 زائرا من طلاب وطالبات المدارس والجامعات بالمنطقة، وذلك في مركز معارض الظهران الدولية “اكسبو” بالخبر.

وتتضمن الفعاليات التي تستمر أربعة أيام, لنشر المعرفة والتشجيع على الإبداع، وورش عمل وعروض مسرحية ومرئية، وحلقات تعليمية وثقافية، إضافة إلى تعريف الزوار من طلاب المدارس والجامعات بكيفية بناء السيناريو، وبداية الكتابة الإبداعية من الفكرة إلى القصة والكتابة الحقيقة وفن الكتابة للأطفال.

وشاهد الزوار الرسم بالفحم والرصاص ومهارة الرسم السريع ودراسة الأشكال والخط ومبادئ رسم الجرافيتي والرسم الحر ورسم الشخصيات الكرتونية المحببة وبرامج الرسم الالكتروني، كما اطلعوا على ركن “الأنيميشن” الذي يحتوي على صناعة الشخصيات الإلكترونية وأساسيات التحريك، وتحريك المشهد الحواري والدبلجة والتعليق الصوتي، ورحلة إنتاج الرسوم المتحركة في المملكة، وصناعة الرسوم المتحركة.

وتعرف الزوار أيضا على ركن استوديو الإنتاج المتضمن عددا من العروض, منها” أخبر قصة” من خلال صورك، وفن التصوير بالجوال وتصوير واقع الخيال، وقواعد التصوير الفوتوغرافي، وصور من خلالك، بالإضافة إلى كيفية صنع الأفلام القصيرة ، والإعدادات المناسبة للتصوير الفوتوغرافي، والصورة الناجحة من الفكرة حتى التنفيذ والإنتاج السينمائي، والتصوير على الجليد.