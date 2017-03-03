انطلاق فعاليات سباق الصقور بمهرجان ربيع مكة

شارك عبر واتساب

انطلقت اليوم فعاليات سباق الصقور والصيد ضمن مهرجان ” ربيع مكة ” .

بمشاركة صقارين من داخل المملكة ودول مجلس التعاون بلغ عددهم أكثر من 90 متسابقا.

وقسمت المسابقة التي أقيمت على مضمار سباق الصقور على طريق مكة، جدة السريع إلى فئات لأنواع من الصقور هي الشاهين والجير والحر .

وأعرب المدير التنفيذي للمهرجان المهندس علي بن سعيد القحطاني عن سعادته بالتفاعل والتنافس الكبير .

الذي يشهده السباق وبالحضور المميز للمتسابقين من داخل المملكة ودول الخليج إضافة الى وسائل

الاعلام المختلفة .