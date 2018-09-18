انطلاق فعاليات معرض جدة الدولي للإعلام «ساتكس»

انطلقت أمس، فعاليات معرض جدة الدولي للإعلام «ساتكس»، بمحافظة جدة، بمشاركة مجموعة من الشركات العالمية والمحلية، وحضور عدد من المختصين في هذا الشأن، وذلك في قاعة المعارض والمؤتمرات بفندق جدة هيلتون، ويستمر لمدة 3 أيام.

ويأتي المعرض تزامناً مع تطور صناعة الاجتماعات في المملكة، حيث يستقطب رواد صناعة الإعلام محلياً ودولياً

مما يجعل منه محط للزوار والمشاركين، للاطلاع على أحدث تقنيات الإعلام ووسائله.

وتحفَل أجنحة المعرض بالتنوع في قطاعات الإعلام والبث والأقمار الصناعية, وتصنيع مُستلزمات التصوير والإنتاج والبث الإعلامي،

وتقنيات ومُستلزمات الدعاية والإعلان، وأجهزة ومُعدات الصوت والإضاءة وخدمات الإنترنت

ووسائل الربط, وصولاً إلى هندسة تطبيقات الإعلام الاجتماعي, وبرمجيات الرسم والتصميم الثنائية والثلاثية الأبعاد.

واستعراض المشاركين لتجارب عملية لوسائل البث والتصوير والصوت والعرض

والتجربة العملية لإدارة المراكز الإعلامية من خلال المركز الإعلامي للمعرض.

وجهز مدير المعرض محمد بن ناصر المعرض منصة جمعت رواد صناعة الإعلام، ومستلزماته بصانعي القرار

مشيراً إلى أنه من المتوقع ان يتم الإعلان عن عددٍ من الصفقات من خلال المعرض.