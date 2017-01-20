انطلاق فعاليات ملتقى الرياديين وتجار الاتصالات

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الرياض- البلاد

اختتم ملتقى الرياديين، وتجار الجملة في قطاع الاتصالات أعماله ، وقد نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية.

خلال الفعاليات استقبل الملتقى حضورا كبيرا من رياديي القطاع الذين التقوا تجار الجملة ، واطلعوا على أحدث التقنيات الموجودة في سوق الاتصالات، التي عُرضت في أجنحة تجار القطاع، كما شهد الملتقى عدداً من العروض التجارية المقدمة من التجار.

وشارك الرياديون في ورش العمل التي طُرح خلالها عدد من الموضوعات، من بينها الفرص والتحديات في سوق الاتصالات، وتجارة التجزئة في القطاع، والصيانة والضمان لأجهزة الجوالات وملحقاتها، وبناء نموذج عمل تجاري لمحلات الاتصالات، كما شاركوا في المحاضرات التثقيفية التي تهدف إلى التعريف بكيفية دخول سوق العمل في قطاع الاتصالات، وبناء الشراكات التجارية مع تجار الجملة، والاستمرار في السوق، والاستفادة من الخبرات المتاحة في القطاع.

واطلع زوار الملتقى على التسهيلات المقدمة لهم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسات الشقيقة، وشركائها في توطين قطاع الاتصالات، من

أجل دعم توطين القطاع، وتذليل التحديات التي تواجه السعوديين والسعوديات عند دخوله فيه .

ويسعى الملتقى إلى إتاحة الفرصة للرياديين والرياديات في قطاع الاتصالات للالتقاء بتجار الجملة والمستثمرين في القطاع، وبناء الشراكات معهم، والاستفادة

من خبراتهم في سوق العمل بالقطاع، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فيه، وقيادتهم نحو تكوين شراكات ناجحة في قطاع الاتصالات، مما يسهم في توفير وظائف ذات مردود مادي مناسب للشباب السعودي، وتنمية القوى العاملة الوطنية، لتكون منتجة ومستقرة، تماشياً مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020، المنبثق من رؤية المملكة 2030.