انطلاق فعاليات ملتقى جماهير الأندية السعودية بجدة

انطلقت بمحافظة جدة أمس، فعاليات ملتقى جماهير الأندية السعودية الثاني، الذي تنظمه وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة، بمشاركة 160 مشجعاً يمثلون جماهير الأندية المشاركة في الدوري السعودي بواقع 10 مشجعين من كل نادي بحضور وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك، و مدير عام الإدارة العامة للنشاطات الشبابية بالهيئة عبدالعزيز البتال .

وتسعى الهيئة العامة للرياضة من خلال ملتقى جماهير الأندية السعودية الذي يستمر ثلاثة أيام بفندق مكارم النخيل بجدة

إلى تعزيز أواصر الأخوة والألفة بين الجماهير الرياضية في المملكة ونبذ التعصب بكل صورة

حيث يُمثل الملتقى حلقة الوصل الحقيقية بين الهيئة و جماهير الأندية السعودية الذين يمثلون شرائح مختلفة

من المجتمع الواعي المتعلم الذي يعي دور الجمهور الحقيقي في مؤازرة الفرق الرياضية دون استفزاز، أو المساس بمشاعر الأخرين.

يُذكر أن ملتقى جماهير الأندية السعودية الأول أقيم في مارس العام الماضي بمدينة الرياض بحضور 140 مشجعاً يمثلون 14 نادياً،

وفي هذا العام وصل عدد المشاركين إلى 160 مشجعاً يمثلون 16 نادياً بعد زيادة الأندية في الدوري السعودي.