انطلاق فعاليات ملتقى “رائدات النجاح” للروضات القرآنية بصامطة

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انطلقت اليوم ، فعاليات ملتقى “رائدات النجاح” للروضات القرآنية بمحافظة صامطة .

الذي يجمع بين مديرات ومعلمات ومشرفة الروضات القرآنية .

وبدئ اللقاء بكلمة ترحيبية من مشرفة الروضات القرآنية نوره بنت يعقوب الحكمي:

تناولت فيها الهدف من الملتقى وهو التعارف وكسر الحواجز والرؤية المستقبلية للروضات القرآنية.

وتحدثت المشرفة عن الخطط التطويرية …

مبرزة مدى حرص الجمعية الخيرية لتحفيظ القران بصامطة وجهودها الملموسة لمنسوبات الروضات القرآنية ، وتنشئة جيل المستقبل.

ثم اقيمت ورشة عمل “القائد الناجح والمعلم الناجح” ، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية وترفيهيه.