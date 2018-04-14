محليات

انطلاق فعاليات مهرجان “الدار دارك” البحري بمحافظة ضباء

كتبه امينة حسنيaccess_time28 / رجب / 1439 هـ      14 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

انطلقت أمس, فعاليات مهرجان ” الدار دارك ” البحري بمحافظة ضباء لعام 1439هـ، الذي تنظمه بلدية ضباء بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة.

بحضور وكيل المحافظة محمود بن حسين الحربي, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية, وسط إقبال كبير من الأهالي وعدد من الجاليات بالمحافظة, وذلك على خليج مدينة ضباء.

وأوضح رئيس بلدية ضباء الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم الغبان، أن:

المهرجان يهدف إلى إبراز المقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة.

مشيراً إلى أن فعاليات المهرجان التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام, تحوي عدداَ من البرامج الرياضية والترفيهية، وعروض بحرية ومسيرة للقوارب.

امينة حسني

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