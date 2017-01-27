انطلاق فعاليات مهرجان الغضا 38 بعنيزة بالعديد من الفعاليات الجديدة

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انطلقت أمس فعاليات مهرجان ” الغضا 38 ” بالعديد من الفعاليات والأركان والمعارض وذلك بمقره في قرية الغضا بمحافظة عنيزة .

وشهد اليوم الافتتاحي فعاليات جديدة يقدمها المهرجان لأول مرة من أبرزها الألعاب النارية.

وعروض حديقة الحيوانات المفترسة، وعروض طيران القوات البرية، وساحة للفن التشكيلي.

ومعرضاً للشهداء وركناً للحد الجنوبي والباص السياحي .

إلى جانب الأركان الشعبية التي بنيت لتكون جزء مكمل للقرية التراثية…

ومنها السوق الشعبي الذي يقدم معروضات مختلفة مع مزاولة المهن التراثية بأسلوب شيق ، علاوة على المخيمات المنتشرة في أطراف القرية .

وحظيت المنطقة المخصصة للطفل حضور براعم المهرجان وهى منطقة مفتوحة مجهزة بألعاب بأحجام كبيرة منها ملعب كرة القدم ومرسم الطفل والمتاهة.

والتشكيل بالرمال، ومسرح الطفل، الذي يشهد عروضاً ترفيهية يومية ومشاهد هادفة تقدمها فرق ترفيهية متخصصة.

فيما شهدت ساحة الألعاب الشعبية العديد من العروض المنوعة والألعاب القديمة كشد الحبل وسبع الحجر والدنانة والعظيم وغيرها من الألعاب التراثية.

إضافة لمقهى الغضا، وأستوديو الغضا، وعروض السيارات القديمة وعدد من البرامج التوعوية .