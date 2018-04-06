الطائف- عبدالهادي المالكي

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، شرف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس انطلاق فعاليات مهرجان الورد الطائفي الـ 14 في منتزه الردف.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني ، وأمين الطائف المهندس محمد بن هميل ، ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة الدكتور سامي العبيدي ، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة .

وتجول سموه ومحافظ الطائف على العديد من المعارض لمزارعي ومصنعي الورد الطائفي والمعارض المخصصة للأسر المنتجة وكذلك المعارض الحكومية المشاركة بالمهرجان كما اطلعا على سجادة الزهور التي تزين بها المهرجان هذا العام.

وأكد سموه في لقاء صحفي أن الطائف كغيرها من مدن ومحافظات المملكة تحظى بعناية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ،

وقال سموه : أتشرف أن أكون جزءاً من منظومة عمل يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، هذا الرائد الذي يعمل على تطوير منطقة مكة المكرمة ومحافظة الطائف ، ونعمل على مُخرج توج هذا العام بتدشين خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ، وتوجيهه – أيده الله – بسرعة إنجاز مشروعات الطائف الجديد ومتابعة تنفيذها”.