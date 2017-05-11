انطلاق فعالية (فخر واعتزاز) بجدة 14 شوال

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

أكملت مدينة جدة استعداداتها لإطلاق فعاليات وطنية لأبناء شهداء الوطن تحت مسمى “فخر واعتزاز” بموافقة كريمة من ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على مشاركة القوات المسلحة فيها.

وتأتي الفاعليات بدعم الهيئة العامة للترفيه، وشراكة وتعاون عدد من الجهات الحكومية والخاصة، منها القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني ممثلة في إدارة شؤون الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية فرع منطقة مكة المكرمة، ووزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وأمانة محافظة جدة، وأرامكو السعودية، وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة التي ستقام من 14 شوال لمدة 4 أيام في مجمع أرامكو في حي الرحاب بمحافظة جدة.

ومن المقرر أن تنقل الفاعليات صورة متكاملة عن واقع حال أبطالنا المرابطين في الحد الجنوبي، الذين يضحون بأرواحهم لننعم جميعا بالأمن والطمأنينة، حيث تقوم الفعاليات على تعريف الحضور بواقع أرض الحرب، ليستشعروا الإحساس الحقيقي للمحارب في ميدان الشرف والكرامة، عبر محاكاة الجو العام للميدان الحربي، وليتعايش الحضور مع حياة الجندي المرابط اليومية ونلامس مشاعر المواطن في صورة أقرب.