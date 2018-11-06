انطلاق مؤتمر مستجدات أمراض الدم

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

نظمت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة المؤتمر العالمي عن مستجدات امراض الدم على مدار يومين تضمن نخبة من المتحدثين والمتخصصين على مستوى العالم العربي والدولي.

وافتتح المؤتمر مستشار المدير العام التنفيذي الدكتور عبد الناصر باطوق حيث استهل كلمته حول اهمية هذا النوع من المؤتمرات والتي تحرص المدينة الطبية على اقامتها وتفعيلها بشكل دوري لمناقشة كل جديد في عالم طبي متطور ومتسارع يجب مواكبته للوصول الى احدث الطرق العلاجية لامراض الدم المختلفه.

واوضحت المدير التنفيذي المشارك لمركز الاورام الدكتوره امل العبدالوهاب أن المؤتمر يلقي الضوء على أهم ماتوصل اليه البحث العلمي وآخر المستجدات في أمراض الدم الحميدة والخبيثة بمشاركة واسعة من مجموعة من المختصين محلياً ومن الدول العربية والعالمية.

من جهته اوضح المدير التنفيذي للشؤون الاكاديمية والتدريب الدكتور طارق منشي أن المؤتمر يأتي انطلاقاً من ايمان المدينة الطبية في السير قدماً نحو التميز في التعليم والتعلم والريادة في الشراكات المجتمعية والتقديم والمشاركة في كل ما من شأنه دعم البحث العلمي بتطبيقات علمية وعملية تواكب الرؤية الطموحة ٢٠٣٠ وتقودنا نحو الريادة في شتى المجالات الطبية.