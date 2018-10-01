انطلاق مجلس الفيصل في عامه الثامن

جدة – واس

انطلقت مساء امس أسبوعيات المجلس التي يعقدها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة , بمشاركة عددٍ من فئات المجتمع في المنطقة , في لقاءات مفتوحة مع سموه , يطرحون خلالها عددا من المقترحات والأفكار التي تخدم التنمية.

وتحظى أسبوعيات مجلس سموه , في عامها الثامن , بمشاركة عدد من فئات المجتمع من رجال أعمال , وأئمة وخطباء ودعاة وأدباء ومثقفين , إلى جانب منسوبي التعليم ورجال الإعلام , وشيوخ القبائل , ومديري الإدارات والأجهزة الحكومية , وشباب المنطقة.

وتعد أسبوعيات المجلس التي تعقد في منزل سمو أمير منطقة مكة المكرمة بشكل أسبوعي , تلتقي خلالها عدة فئات من شرائح المجتمع , قناة إتصال تتيح للمواطن شراكة حقيقية وفاعلة في التطوير والبناء , مستكشفة احتياجاته وآراءه , وتطلعاته , حيال الخدمات والمشاريع التنموية.

وتأتي مكملة لتحقيق استراتيجية المنطقة التي يحرص عليها سمو أمير المنطقة , المستندة على بناء الإنسان , وتنمية المكان , ومكملة لدور إمارة منطقة مكة المكرمة , بمشاركة كافة القطاعات لإيجاد شراكة ريادية بين القطاعين الحكومي والأهلي , في إقامة مشاريع تنموية تحقق طموحات القيادة , وترتقي إلى آمال وتطلعات أبناء المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.