انطلاق معرض”هفاكر إكسبو” واجتماع “كفاءة الطاقة” بجدة

انطلق اليوم الاثنين بمركز جدة للمنتديات والفعاليات ، الاجتماع رفيع المستوى لكفاءة الطاقة ، ومعرض “HVACR Expo Saudi” ، حيث تستمر فعاليات الحدثين لمدة 3 أيام

وافتتح الاجتماع كلا من الدكتور سفيان الإرحيم، مدير إدارتي تقييم المطابقة و المواصفات والمقاييس في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، ولوسي بيرجر، رئيس قسم الشؤون التجارية والاقتصادية في بعثة الاتحاد الأوروبي، وجورجيو إيليا، نائب رئيس “يو تي سي كلايمت كونترولز آند سيكيورتي”

تتناول الدورة الأولى من اجتماع كفاءة استهلاك الطاقة المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمملكة ، المنظم بالشراكة مع “يوروفينت الشرق الأوسط” ، فرص التعاون بين الجانبين بشأن المعايير والاعتماد والتصنيف لمعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

وقال ماركوس لاتنر، مدير يوروفينت الشرق الأوسط: أن كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة مصدر قلق متزايد في جميع أنحاء العالم ، خاصة منطقة الشرق الأوسط التي تسجل فيها درجات حرارة مرتفعة جدًا، لذلك أصبح من المهم بصورة أكبر وضع معايير ولوائح ملائمة للحفاظ على استهلاك الطاقة عند مستوى معقول، ويهدف الاجتماع إلى المساعدة على الحفاظ على ثروة المملكة من موارد الطاقة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

بينما تقدم أكثر من ٨٠ شركة مصنّعة على الصعيدين المحلي والدولي حلولاً ومعدات أكثر ابتكارًا في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد في إطار معرض HVACR Expo Saudi ، أبرزها” كاريير والزامل للمكيفات وميديا والأخوان حسين والحسن غازي شاكروسامسونج وآل سالم جونسون كونترولز – يورك”، وتشمل المنتجات المقدمة في المعرض كلاً من الشاحنات والحاويات المبردة من “إكوفريجو”، وآلة ندف الثلج من “جرانت آيس سيستمز”، ومخمدات الحريق من نوع الستارة من “جيه سي كولينج”، والستائر الهوائية من “ويليامز”، وغيرها .

ويشهد المعرض حضورًا ملموسًا من الراعي البلاتيني كاريير، جنبًا إلى جنب مع الراعي الذهبي الزامل، وشريك طرح المنتجات الجديدة سامسونج، وراعي التسجيل ميديا والأخوان حسين والحسن غازي شاكر، وراعي ورش العمل آل سالم جونسون كونترولز – يورك، وتنظم المعرض شركتا” دي إم جي إيفنتس الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا” و”الميس العربية”.