انطلاق معرض أجواء القهوة في جدة

جدة – البلاد

انطلقت في مركز جده للمنتديات والفعاليات، أمس الدورة الأولى للمعرض الدولي لأجواء القهوة والشوكولاته، وسط حضور لافت من الزوار، الذين حرصوا على الحضور لحظة تدشين المعرض لفعالياته، للاستمتاع والاستفادة من البرامج والأنشطة التي تتضمنها تلك الفعاليات.

وتنوعت المشاركات في المعرض، الذي يستمر لأربعة أيام، بين محلية ودولية ولرواد أعمال من الشباب السعودي الذين اختاروا الاستثمار في منتجي القهوة والشوكولاتة.

وتضمنت قائمة المشاركين والعارضين عددًا من أبرز صنّاع وتجّار القهوة والشوكولاتة، ووكلاء العلامات العالمية، إضافة إلى ممثلي شركات الشوكولاتة الدولية في المنطقة، الذين حرصوا على المشاركة بالمعرض بوصفه منصة جديدة في محافظة جدة، ونافذة مهمة للدخول للسوق السعودية، المصنفة من أهم الأسواق العالمية في هذا المجال الاستثماري.

وحظيت فعالية متحف القهوة بإقبال جيد في أول أيام المعرض من قبل الزوار من سكان وزوار جدة، والجالية الأجنبية المتواجدة في المحافظة، ومن مختلف وسائل الإعلام، بغية التعرف على تاريخ هذا المشروب العالمي والأدوات القديمة المستخدمة في إعداده خلال العصور الفائتة.